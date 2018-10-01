ЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Центр стратегических разработок" в подготовленном при участии иностранных консультантов докладе о перспективах развития газового рынка России выступил с разгромной оценкой технологического и научного прогресса в российской газовой отрасли.

"Газовая отрасль в мире является ведущим производителем и потребителем современных технологий, в России это не так. Газовая отрасль не является значительным производителем и потребителем современных технологий", - констатируют авторы доклада.

"Анализ направлений деятельности и стратегических приоритетов мировых нефтегазовых компаний показывает наличие явных векторов развития, концентрации усилий, технологических разработок в направлениях, дополняющих традиционный бизнес. Многие страны и даже компании в области СПГ и нефтегазохимии обладают большим патентным портфелем, чем Россия в целом. Так, ExxonMobil располагает примерно в 50 раз большим патентным портфелем, чем ПАО "Газпром", строго сфокусированном на СПГ и нефтегазохимии", - пишут эксперты ЦСР.

"Такое положение дел не отвечает приоритету страны по осуществлению научно-технического прорыва", - констатируется в докладе.

"Сложившиеся институциональные ограничения для конкуренции и невысокая рентабельность исследовательских и технологических проектов в среднесрочной перспективе приводят к тому, что в российской газовой отрасли, в отличие от мировой, фактически отсутствует фокус технологического развития. Не развивается разработка новых технологий, нет даже спроса на импорт зарубежных новшеств. На длинном горизонте это приведет ко все более увеличивающемуся технологическому отставанию отрасли от передовых мировых практик, невозможности конкурировать на равных. Россия фактически задержалась с активным включением в новую технологическую революцию", - говорят эксперты ЦСР.

"С точки зрения технологического развития российская газовая отрасль находится очень далеко от переднего края мирового развития. Расшифровка концепций патентов демонстрирует разнонаправленность исследовательских стратегий российских компаний, разобщённость запатентованных технических решений, отсутствие фокуса на решении актуальных технологических задач. Высока неопределенность видения исследовательскими и проектными подразделениями отрасли дальнейшего технологического развития компании, связанного с поиском перспективных технологий", - говорится в докладе.

ЦСР называет принятую в 2016 году в "Газпроме" Программу инновационного развития до 2025 года "достаточно прорывной и амбициозной по эффектам от внедрения инноваций", однако "большинство ее технологических приоритетов сосредоточено в традиционных для сырьевой модели технологических семействах: технологии поиска и разведки месторождений углеводородов, технологии повышения эффективности разработки действующих месторождений, технологии освоения ресурсов углеводородов на континентальном шельфе, технологии, обеспечивающие повышение эффективности магистрального транспорта газа, диверсификацию способов поставок газа потребителям".

"Приоритетов в развитии технологий, позволяющих создать продукцию высокой степени добавленной стоимости, продукцию нефтегазохимии, новые инженерные и цифровые решения в планах развития российских компаний не просматривается. А в долларовом сравнении с крупными нефтегазовыми компаниями, такими как Total или ExxonMobil, расходы на НИОКР всего нефтегазового сектора России в десятки раз меньше", - констатируют исследователи.

Газовая дилемма

ЦСР формулирует для российской газовой отрасли стратегическую развилку - оставаться "газовым оружием" или внести больший вклад в ВВП страны за счёт

экономического роста.

"Существующие правила игры в газовой отрасли консервируют неэффективность и самой отрасли, и промышленных производств, использующих газ как фактор производства или энергию, полученную из него", - констатируют эксперты в своем докладе.

"Сильные искажения институциональных условий, в которых находятся участники отрасли, приводят к тому, что интегральный эффект от увеличения выпуска в газовой отрасли в России заметно ниже, чем в других странах. Отсутствие прозрачных механизмов определения регулируемых внутренних цен приводит к искаженному поведению как производителей - развитие экономики только в высокорентабельных регионах (как правило, расположенных близко к месторождениям) и низкая эффективность и непрозрачность работы производств, так и потребителей - развитие неэффективных производств и географическая концентрация в регионах с заниженными ценами, и государства - вынужденность проведения налоговых и институциональных преобразований в отрасли в режиме ручного управления", - говорится в докладе ЦСР.

"В условиях несимметричной конкуренции оказывается существенно проще договориться с государством о лицензионных, налоговых и тарифных уступках, чем использовать реальную цену на газ как основной способ взаимодействия с потребителем. Для государства и газотранспортной системы существующая конфигурация внутреннего рынка сохраняет статус-кво между задачами по обеспечению управляемости отраслью через высокую рыночную силу отдельных игроков и по реализации геополитических задач. Однако с точки зрения эффективности работы внутреннего рынка сохранение статус-кво даётся все большей ценой в терминах упущенного экономического роста", - сетуют авторы стратегического исследования.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Алексея Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 гг. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства. В сентябре прошлого года фонд ЦСР заказал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) разработку "Целевой модели развития внутреннего российского рынка газа" с бюджетом в десятки миллионов рублей. Субподрядчиками исследования являются "Бостон Консалтинг Груп" (BCG) и IHS Global Limited.