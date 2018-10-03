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Экономика

Силуанов заверил, что "дедолларизация" внешней торговли не затронет счета россиян

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Меры правительства, направленные на расширение использования национальных валют во внешнеторговых расчетах, никак не затронет вкладчиков российских банков и их валютные счета, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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"Мы (обсуждая меры "дедолларизации" - ИФ) не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам", - сказал Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Эта политика как была, так и будет сохраняться", - заявил Силуанов.

Он добавил, что у властей есть понимание, как действовать в условиях возможной реализации санкционных рисков. "В 2017 году, да и в 2018 году, мы полностью обеспечили устойчивость курса рубля к внешним факторам, связанным с ценами на нефть. Но обеспечить такую же стопроцентную стабильность курса и к влияниям извне, связанным с санкциями, ну, это сложно предсказать. В целом есть понимание, как нам реагировать на складывающуюся ситуацию. Надеюсь, что действия правительства и Центрального банка будут способствовать стабильности курса валют", - сказал Силуанов.

Активное обсуждение перспектив долларовых вкладов в случае введения санкций запустил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. Он сообщил, что ВТБ подготовил и согласовал с ЦБ РФ план действий на случай ужесточения санкций в отношении банка. По его словам, рассматриваются различные варианты взаимодействия с клиентами в случае расширения санкций в отношении ВТБ. "И выплата в национальной валюте по текущему курсу, и перевод в другие банки, это в рублях, с тем, чтобы потом они перевелись в доллары. И наличность у нас сейчас, мы много завезли, поэтому, в принципе, готово базовое решение, которое принимается правительством и Центральным банком, и крупнейшими банками", - сказал Костин в начале сентября. Он отметил, что в любом случае клиенты пострадать не должны.

Эти высказывания вызвали беспокойство, в первую очередь, розничных клиентов. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ с крупными банками разработал систему мер при усилении санкций. При этом регулятор не видит рисков в отношении валютных депозитов населения, общая сумма которых сейчас сравнительно невелика - около $87 млрд. Она отметила, что ресурсов ЦБ и банковской системы "в целом хватает для того, чтобы в любой ситуации все обязательства перед населением и в той валюте, в которой эти обязательства, выполнить".

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Теги: Антон Силуанов

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