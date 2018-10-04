РФ постепенно отменит требование возврата экспортной выручки в рублях

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские власти намерены постепенно отменить требование возврата экспортной выручки при расчетах в рублях в рамках плана по стимулированию использования национальных валют во внешнеторговых операциях.

"Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты", - сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Преференции (будут - ИФ) с точки зрения администрирования, общения с государством", - уточнил он. Силуанов напомнил, что еще одним пунктом плана является ускоренный возврат НДС для экспортеров в случае использования в расчетах рубля. По его словам, план уже внесен в правительство.

Репатриация экспортной выручки предполагает, в частности, возврат резидентом РФ на российские счета средств, полученных при предоставлении товаров или услуг иностранной компании.

Развитие расчетов в национальных валютах - задача, к решению которой российские чиновники приступили уже давно, еще до введения западных санкций. В последние несколько месяцев в оборот вошел термин "дедолларизация" - его, в частности, использовал глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным в июле. Один из основных пунктов плана дедолларизации, о котором Костин рассказывал президенту и затем презентовал на ВЭФе в сентябре, - ускоренный переход на расчеты в национальных валютах в экспортно-импортных операциях. В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что ведомства и ЦБ подготовили "определенный набор" стимулирующих мер для использования нацвалют.

"То, о чем сейчас думает правительство - это создание дополнительного комплекса стимулирующих мер, чтобы пользоваться другими валютами было гораздо удобнее, и переходить, например, на ту же торговлю в национальных валютах. У нас этот процесс идет - с Китаем, с другими странами, доля расчетов в нацвалютах увеличивается. Но для того, чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение спредов, которые есть на валютном рынке. То есть снижение издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации национальных валют", - подчеркнул Орешкин.