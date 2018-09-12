Глава ВТБ предсказал отход от доллара при использовании валюты в качестве оружия

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В перспективе в России, как и в других странах, может наблюдаться тенденция к отходу от расчетов в долларах, если США продолжат использовать свою валюту в качестве оружия, заявил в среду в интервью агентству Bloomberg глава ВТБ Андрей Костин.

В качестве примера Костин привел слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нуайе.

"Когда BNP Paribas оштрафовали на $9 млрд за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он (Кристиан Нуайе - ИФ) сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте", - отметил Костин.

"Так что я считаю, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежно не только в России, но и в других странах мы увидим тенденцию к отходу от доллара. На это может потребоваться лет двадцать, но этот процесс обязательно будет происходить", - заявил Костин.

Также глава ВТБ отметил, что санкции США против России являются незаконными и неоправданными, а расследование, проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером, имеет внутриполитическую подоплеку.