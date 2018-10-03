Экономика

СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара

Есть обновление от 08:03

Никаких ограничительных или запретительных мер в отношении валюты не планируется

СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российское правительство разрабатывает план отказа от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина, сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Через одну-две недели план должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

Собеседники The Bell отмечают, что проект не предполагает "запрета расчетов в долларах" и никаких ограничительных или запретительных мер в целом. Цель инициативы — организовать бизнесу комфортную среду для расчета в любых валютах без потерь. Упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. Так, с Евросоюзом и Китаем — основными торговыми партнерами России — планируется постепенно перевести расчеты в юани и евро. В рамках ЕАЭС правительство предлагает перейти на рубли.

В обсуждении плана участвуют Центральный банк, ВТБ и другие крупнейшие финансовые организации, а также экспортеры. Для его воплощения необходимо решить ряд технических вопросов. В частности, рассказали источники издания, ведутся переговоры по созданию инструментов, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости закупать ее на валютных рынках.

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Теги: Россия

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