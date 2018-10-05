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Костин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовков

По словам главы ВТБ, речи о запретах не идет, так как уйти от доллара невозможно

Костин заявил, что идею дедолларизации утрируют ради заголовков
Глава ВТБ Андрей Костин
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Идеи дедолларизации утрируют ради заголовков - никто не собирается запрещать или ограничивать хождение американской валюты, "уйти от доллара" в принципе невозможно, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Развитие расчетов в национальных валютах - задача, к решению которой российские чиновники приступили уже давно, еще до введения западных санкций. В последние несколько месяцев в оборот вошел термин "дедолларизация" - после того, как глава ВТБ использовал его на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле. А в начале сентября тема "дедолларизации" стала обсуждаться уже на бытовом уровне: выступая на ВЭФе, Костин заявил, что ВТБ подготовил и согласовал с ЦБ РФ план действий на случай ужесточения санкций в отношении банка, включая опцию выплат по валютным депозитам в национальной валюте по текущему курсу, что вызвало беспокойство части розничных клиентов.

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Впрочем, как заявил в пятницу журналистам Костин, никто не собирается обсуждать какие-либо запреты, и клиенты банков "могут спать спокойно".

"Никогда нельзя пугать народ. Когда извращают ради броского заголовка и говорят "уйдем от доллара" - конечно, нет. Это невозможно сделать. Это утопически, а я же реалист, я же работаю в банковском секторе", - сказал Костин журналистам на полях российско-индийского делового форума.

"Я эту идею (повышения роли рубля - ИФ) продвигал уже лет 15, и исходил не из политических целей, а исключительно из соображений более широкого использования рубля и использования российских площадок. Это дает больше бизнеса российским банкам, улучшает конкурентные условия и, кстати, способствует более стабильному развитию нашей валюты, в силу того, что спрос на рубли будет более высокий", - отметил он.

"Конечно, никто доллар в России не будет запрещать, ограничивать. Это абсолютно четкая позиция нашего руководства. Поэтому здесь население может спать спокойно, тем более, если деньги в банке. Во вторых, конечно, процесс длительный. Но то, что совсем ничего нельзя сделать - это неправда. Еще пять лет назад в расчетах с Индией доля рубля была 3%, а сейчас 20%. Это при том, что особых усилий не прилагалось", - сказал Костин.

"Поэтому программа нужна, она правительством разрабатывается сейчас. Это более широкий комплекс, чем развитие рублевых расчетов, это более широкое задействование российских финансовых площадок для размещения акций, облигаций", - напомнил банкир.

"То, что мы всегда хотели сделать - Московский финансовый центр, мы можем и дальше продолжить работу, и тогда рубль будет более востребованным. Но, конечно, не заменим доллар, доллар уже 70 лет правит финансовым миром. Но я думаю, что вот сейчас такая политизированность и использование этого как оружия подтолкнет все страны, включая ЕС, Китай и другие - попытаться найти альтернативные каналы для частичного решения этого вопроса", - заключил глава ВТБ.

Как сообщалось, российские власти намерены постепенно отменить требование возврата экспортной выручки при расчетах в рублях в рамках плана по стимулированию использования национальных валют во внешнеторговых операциях.

"Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты", - сообщал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Преференции (будут - ИФ) с точки зрения администрирования, общения с государством", - уточнил он. Силуанов напомнил, что еще одним пунктом плана является ускоренный возврат НДС для экспортеров в случае использования в расчетах рубля.

По его словам, план уже внесен в правительство.

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Теги: доллар, Андрей Костин

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