Правительство РФ подтвердило информацию о планах снизить зависимость экономики от доллара

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российское правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в РФ, а также вводить какие-либо другие ограничения в этой сфере, сообщили в пресс-службе кабмина.

Вместе с тем, правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос "о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты", говорится в сообщении.

В пресс-службе кабинета министров отметили, что "работа в этом направлении не связана с какими либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, а отражает стратегическую линию правительства".

Ранее издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений, сообщило, что правительство разрабатывает план отказа от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина. При этом издание отметило, что проект не предполагает "запрета расчетов в долларах" и никаких ограничительных или запретительных мер в целом. В публикации говорилось, что упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах: с Евросоюзом и Китаем планируется постепенно перевести расчеты в юани и евро, а в рамках ЕАЭС правительство предлагает перейти на рубли.