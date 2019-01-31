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Минпромторг решил субсидировать строительство судов на "Звезде"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рассматривает возможность компенсации ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" разницы в стоимости строительства судов по сравнению с зарубежными верфями, сообщает газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на материалы министерства.

"Принято решение о разработке правил предоставления субсидии "Звезде" на возмещение недополученных доходов, связанных со строительством крупнотоннажных судов, как наиболее эффективного варианта господдержки", - сообщает издание.

Субсидии распространятся на суда для проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2". Предполагается, что эта мера господдержки вступит в силу с 2020 года и может действовать до 2036 года.

Размеры субсидий пока не называются, но "обсуждаются различные механизмы компенсации строительства газовозов и продуктовозов от фактической стоимости строительства судна", отмечает газета. Под фактической стоимостью понимается сумма расходов верфи на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для строительства крупнотоннажного судна, выплату заработной платы, налогов и сборов.

По оценке источников "Коммерсанта", стоимость строительства судов на "Звезде" может быть в среднем в 1,5 раза выше, чем в Южной Корее.

В "Роснефти" "Интерфаксу" не стали комментировать эту информацию.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) в Приморском крае консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк".

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

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Теги: Минпромторг РФ, Звезда

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