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Экономика

Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий

Есть обновление от 08:11

Стороны предложили меры и сроки урегулирования

Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в телефонных беседах с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером наметил конкретные меры и график действий по урегулированию противоречий в двусторонней торговле, сообщает министерство коммерции Китая.

"Стороны обменялись мнениями по графику и дорожной карте дальнейших консультаций по торговле во исполнение договоренностей глав двух государств", - говорится в сообщении министерства, размещенном на сайте ведомства.

Как сообщалось, в ходе встречи на полях аргентинского саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о конкретных мерах, направленных на прекращение тарифной войны.

США на 90 дней заморозят введение 25-процентной пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. За это время стороны путем переговоров должны прийти к конкретному соглашению. В настоящее время пошлина составляет 10%. О планах ее повышения ранее заявлял Трамп.

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Теги: США, Китай

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