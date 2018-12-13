WSJ сообщила о планах США объявить Россию и Китай угрозой своим интересам в Африке

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть политику США по странам Африки, объявив Россию и Китай угрозами для американских интересов на этом континенте, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на выдержки из речи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Хищнические практики, которые преследуют Китай и Россия, задерживают экономический рост в Африке, угрожают финансовой независимости африканских стран, тормозят возможности для инвестиций США, мешают военным операциям США и представляют значительную угрозу для национальных интересов США в сфере безопасности", - подчеркивается в речи Болтона.

С соответствующем заявлением, как ожидается, советник президента по нацбезопасности выступит в ближайшее время в исследовательском институте Heritage Foundation в Вашингтоне в рамках плана "Процветающая Африка".

Речь Болтона, отмечает газета, даст старт новым усилиям администрации президента США по укреплению отношений с африканскими лидерами после совершенных ранее ошибок.

Также ожидается, что в своей речи Болтон предупредит ООН, что администрация Трампа может прекратить поддержку миротворцев в Африке.