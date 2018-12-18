Гендиректор "Ростеха" рассказал о сложностях экспорта самолета МС-21

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт самолетов МС-21, на который "Ростех" делает большую ставку, может быть осложнен в случае, если Росавиации не удастся договориться о признании своей системы сертификации в Европе и США, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Пока мы пользуемся старыми сертификатами, которые выдал МАК, - на ту технику, которая ранее была создана и которая уже поставляется. А вот с новой техникой, если Росавиация не сможет договориться о процедурах взаимного признания, подписать регламенты с международными органами сертификации, действительно могут быть проблемы. Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем большую ставку", - сказал Чемезов.

Он также отметил, что отсутствие решения, в частности, ограничивает возможности ведения активных переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.

"Я говорил на эту тему с министром транспорта Евгением Дитрихом, он пообещал, что до конца I квартала следующего года вопрос решится", - добавил С.Чемезов.