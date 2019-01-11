Мордовия собралась взять кредиты еще на 4,3 млрд руб., несмотря на худший рейтинг в РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов Мордовии планирует на аукционах 24 января привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом 4,3 млрд рублей, следует из документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Так, планируется привлечь 21 кредитную линию с лимитом 200 млн рублей каждая и одну с лимитом 100 млн рублей, срок кредитования - 1 год с момента подписания договоров. Начальная (максимальная) цена контракта для каждой из линий соответствует ставке 8,75% годовых.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 18 января, рассмотрение заявок - до 21 января.

При этом ранее сообщалось, что Минфин Мордовии с помощью запросов предложений планирует привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом 4,3 млрд рублей. Заявки на участие в запросах с условиями, аналогичными указанным выше аукционам, принимаются до 18 января, рассмотрение и оценка заявок намечены на 21 января.

В республиканском министерстве финансов "Интерфаксу" подтвердили, что объявлены запросы предложений и аукционы на привлечение кредитных линий. Минфин рассчитывает, что появятся заявители на какую-либо из этих закупок.

Ранее сообщалось, что это уже не первая попытка Мордовии привлечь кредитные средства. Мордовия рассчитывала на аукционах 8 октября привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии с совокупным лимитом 4,4 млрд рублей. Однако из-за отсутствия заявок сделать это не удалось. Кредитные линии с лимитом 200 млн рублей каждая планировалось привлечь сроком на 3 года. Начальная (максимальная) цена контракта для всех линий соответствовала ставке 8,25% годовых.

Затем Мордовия на аукционах 12 ноября планировала привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом 4,3 млрд рублей для погашения долговых обязательств республики, срок кредитования - 3 года с момента подписания договоров. Начальная (максимальная) цена контракта для всех линий соответствовала ставке 8,5% годовых. Аукционы переносились на 23 ноября, но на участие в них так и не было подано ни одной заявки.

Из-за отсутствия заявок не состоялись и аукционы, намеченные на 17 декабря, на которых Минфин Мордовии планировал привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом 4,3 млрд рублей и сроком кредитования 1 год с момента подписания договоров. Начальная (максимальная) цена контракта для каждой из линий соответствовала ставке 8,5% годовых.

Согласно данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 января 2019 года составил 56 млрд 216,997 млн рублей.

Бюджет Мордовии на 2019 год утвержден с прогнозируемыми доходами в сумме 37 млрд 540,398 млн рублей, расходами - 37 млрд 525,162 млн рублей, профицитом - 15,236 млн рублей, или 0,04% доходов.

Ранее сообщалось также, что Минфин РФ выпустил приказы о бесспорном взыскании с региона 20,48 млрд рублей в связи с нарушением Мордовией условий предоставления бюджетных средств с учетом обязательств по реструктуризации. Правительство Мордовии оспорило эти приказы в Арбитражном суде Мордовии, добилось приостановления их действия. Однако впоследствии суд отменил обеспечительную меру по иску и прекратил дело.