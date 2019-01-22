Промсвязьбанк подписал с предприятиями ОПК соглашения о кредитах на 130 млрд рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса соглашения о кредитах на 130 млрд рублей. Об этом доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву председатель банка Петр Фрадков.

"Сейчас мы уже подписали кредитные соглашения с предприятиями оборонно- промышленного комплекса на сумму около 130 млрд рублей, эта работа активно продолжается", - сообщил он в ходе рабочей встречи во вторник.

"Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов", - сказал Фрадков.

"Таким образом, сейчас банк уже в рамках принятых Вами решений принимает на сопровождение контракты по гособоронзаказу, принимает новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу", - добавил глава Промсвязьбанка.

Он отметил, что банку удалось полностью восстановить финансовую стабильность, он полностью соответствует требованиям Центробанка.