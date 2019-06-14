Гендиректор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов возглавил "НМГ Студию"

Он займется расширением присутствия НМГ на рынке производства контента и будет отвечать за ее зарубежные проекты

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор холдинга "СТС Медиа" и телеканала "СТС" Вячеслав Муругов назначен президентом "НМГ Студии", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Национальной медиа группы". Он будет совмещать все три должности с позицией замгендиректора НМГ по развлекательному вещанию.

Во главе "НМГ Студии" Муругов займется расширением доли медиагруппы на рынке производства телевизионного, кино- и интернет-контента. Также он будет отвечать за запуск проектов холдинга на международном рынке.

"НМГ студия" была создана осенью 2018 года для инвестиций в кинофильмы и сериалы. Первым проектом компании стала картина "Вторжение" Федора Бондарчука, которая должна выйти в прокат в начале 2020 года.

В 2019 году "НМГ Студия" закрыла сделку по покупке 50% Art Pictures Studio. Также она объявила о сопродюсировании сериала и полного метра "Тесла" Милоша Биковича и кинокомпании "Водород", а также интерактивного сериала Тимура Бекмамбетова "Русский интернет". "СТС Медиа" является акционером "Водорода".