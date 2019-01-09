Apple увеличила вознаграждение Тима Кука на 22% в 2018 фингоду

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Apple в прошлом финансовом году увеличила выплаты главному исполнительному директору Тиму Куку и другим топ-менеджерам, поскольку годовые результаты - и выручка, и прибыль - были лучше ориентиров, пишет The Wall Street Journal.

За 12 месяцев, завершившихся в сентябре, Apple выплатила Куку $15,7 млн - на 22% больше, чем годом ранее. Это следует из документов, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Вознаграждение CEO увеличивается уже второй год подряд. В значительной степени этому способствовала денежная премия в размере $12 млн, назначенная советом директоров Apple Куку за превышение целевых финансовых показателей.

Вместе с тем на прошлой неделе Кук предупредил акционеров, что в I финквартале (октябрь-декабрь) выручка Apple будет ниже ожиданий из-за слабого спроса на iPhone, особенно на китайском рынке.

В 2018 фингоду Apple увеличила выручку до рекорда - $265,6 млрд (ориентир - $264 млрд), в том числе благодаря повышению цены флагманского iPhone на 50% - до почти $1 тыс. Доходы компании от продажи смартфонов выросли на 18%, до $166,7 млрд.

Операционная прибыль достигла $70,9 млрд при ожидавшихся компанией $70 млрд.

Средняя годовая зарплата сотрудников Apple с учетом бонусов в 2018 фингоду составила $55 тыс. 246, что намного ниже средних показателей в Facebook ($240 тыс.) и Alphabet ($197 тыс.). Однако у Apple, как и у Amazon, много сотрудников низового уровня в розничных магазинах и на складах.

Вознаграждение CEO превышало медианный размер оплаты труда в Apple в 283 раза.