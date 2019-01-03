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Экономика

Акции Apple подешевели до минимума с июля 2017 года

Есть обновление от 18:32

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снижаются в первые минуты торгов в четверг из-за ухудшения прогнозов Apple, опасений относительно торможения китайской экономики и продолжающейся уже тринадцатый день приостановки работы американского правительства.

Цена бумаг Apple уменьшилась на 8,9%, до $143,8, минимума с июля 2017 года. Теперь она уступает по объемам капитализации Microsoft, Amazon и Alphabet, хотя еще в начале декабря была лидером рынка. Распродажа усилилась после публикации слабых данных Института управления поставками (ISM) о перерабатывающей промышленности США.

Акции фармкомпании Bristol-Myers Squibb Co. (BMS) рухнули на 13,3% с начала основной сессии. BMS объявила о намерении купить конкурирующую Celgene Corp. за $74 млрд с оплатой в денежной форме и в форме акций. Инвесторов тревожит цена сделки, которая на 54% выше котировок акций Celgene на закрытие торгов 2 января. Вместе с тем курс ценных бумаг Celgene подскочил на 27%.

ADR китайской интернет-компании Baidu подешевели на 4,2% на новостях о том, что интернет-регулятор Китая приостановил работу ряда ее новостных сервисов на неделю - до 10 января.

Рыночная стоимость крупнейшего производителя автомобилей в США General Motors Co. (GM) уменьшилась на 2,5%, поскольку в 2018 году продажи машин сократились на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:05 по московскому времени 3 января рухнул на 473,67 пункта (2,03%), до 22872,57 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 43,34 пункта (1,73%), до 2466,69 пункта. Nasdaq Composite потерял 145,06 пункта (2,18%) и составил 6520,88 пункта.

Прогноз Apple

Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи iPhone, в том числе, в Китае. "Мы прогнозировали некоторые проблемы на ключевых emerging markets, однако не ожидали такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань)", - заявил гендиректор Apple Тим Кук в обращении к акционерам.

Средняя оценка аналитиков для акций Apple снизилась до минимума за девять месяцев - $193,33, по данным FactSet. В понедельник она была на 10,5% выше - $215,91.

"Сегодня акции Apple будут в центре внимания из-за разочаровывающего обновления прогноза, - написал в обзоре аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден. - В прошлом году компания объявила, что больше не будет публиковать данные о продажах iPhone, а будет раскрывать только общий показатель выручки. Это был сигнал о том, что компания обеспокоена снижением спроса и хочет отвлечь внимание от поштучного подсчета продаж".

Статистика США

Число рабочих мест в США подскочило в декабре на 271,3 тыс. - самыми быстрыми темпами за почти два года, свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Прирост за ноябрь был пересмотрен с понижением - со 179 тыс. до 157 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 16:30 по московскому времени. Согласно средним прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 176 тыс., а безработица снизилась с 3,7% до 3,6%.

Между тем, по данным Минтруда, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. - до 231 тыс., максимума за четыре недели. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 221 тыс., а не 216 тыс.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 4 тыс. с ранее объявленного уровня, до 220 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2018 года упал самыми быстрыми темпами с 2008 года - до 54,1 пункта с 59,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные ISM. Декабрьское значение показателя является минимальным за два года.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал уменьшение показателя до 57,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан в интервью агентству Bloomberg высказался за паузу в повышении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пока не уляжется сумятица на финансовых рынках.

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Теги: Dow Jones, Nasdaq, Apple

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