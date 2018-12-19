Реальные доходы населения РФ в ноябре упали на 2,9%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения РФ в ноябре 2018 года упали на 2,9% в годовом выражении после роста по уточненным данным на 0,3% в октябре, снижения на 3,2% в сентябре и на 1,6% в августе, сообщил в среду Росстат.

Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года).

Таким образом, 2018 год может стать пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ, если в декабре динамика кардинально не улучшится: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в ноябре 2018 года составили 32 тыс. 322 руб. - на 3,0% выше, чем в ноябре 2017 года.

Рост средней заработной платы в ноябре 2018 года (42 тыс. 750 рублей) составил 8,6% в номинальном и 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года. За 11 месяцев зарплаты выросли на 10,3% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,4% в реальном.

При этом оборот розничной торговли в России в ноябре 2018 года вырос на 3% по сравнению с ноябрем 2017 года, до 2 трлн 763,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика значительно ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем (2% в октябре, согласно пересчитанным данным) и оказалась самой высокой с июня (3,3%).

Кроме того, результат ноября оказался существенно выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,1%). По итогам января-ноября оборот розничной торговли вырос на 2,6%, до 28 трлн 241,6 млрд рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре вырос на 1,6%, до 1 трлн 308,2 млрд рублей (в октябре - на 0,4%), за 11 месяцев - на 1,6%, до 13,424 трлн рублей.

Оборот непродовольственной розницы в прошлом месяце увеличился на 4,3%, до 1 трлн 454,9 млрд рублей (на 3,4% в октябре), за 11 месяцев - на 3,5%, до 14 трлн 817,6 млрд рублей.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагает рост оборота розничной торговли в России в 2018 году на 2,5%. Базовый вариант уточенного прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в конце сентября - 2,9%.