Главные новости
В РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияСпортМутко покинул пост президента РФСВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании
Экономика

Реальные доходы населения РФ в ноябре упали на 2,9%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения РФ в ноябре 2018 года упали на 2,9% в годовом выражении после роста по уточненным данным на 0,3% в октябре, снижения на 3,2% в сентябре и на 1,6% в августе, сообщил в среду Росстат.

Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей в январе 2017 года).

Таким образом, 2018 год может стать пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ, если в декабре динамика кардинально не улучшится: в 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в ноябре 2018 года составили 32 тыс. 322 руб. - на 3,0% выше, чем в ноябре 2017 года.

Рост средней заработной платы в ноябре 2018 года (42 тыс. 750 рублей) составил 8,6% в номинальном и 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года. За 11 месяцев зарплаты выросли на 10,3% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,4% в реальном.

При этом оборот розничной торговли в России в ноябре 2018 года вырос на 3% по сравнению с ноябрем 2017 года, до 2 трлн 763,1 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика значительно ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем (2% в октябре, согласно пересчитанным данным) и оказалась самой высокой с июня (3,3%).

Кроме того, результат ноября оказался существенно выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,1%). По итогам января-ноября оборот розничной торговли вырос на 2,6%, до 28 трлн 241,6 млрд рублей.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре вырос на 1,6%, до 1 трлн 308,2 млрд рублей (в октябре - на 0,4%), за 11 месяцев - на 1,6%, до 13,424 трлн рублей.

Оборот непродовольственной розницы в прошлом месяце увеличился на 4,3%, до 1 трлн 454,9 млрд рублей (на 3,4% в октябре), за 11 месяцев - на 3,5%, до 14 трлн 817,6 млрд рублей.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагает рост оборота розничной торговли в России в 2018 году на 2,5%. Базовый вариант уточенного прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в конце сентября - 2,9%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росстат
Экономика
Visa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефонаVisa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефона
В новом сервисе участвуют четыре российских банкаПодробнее
 Железная дорога-2018. Болевые решенияЖелезная дорога-2018. Болевые решения
Итоги года на железнодорожном рынкеПодробнее
 Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
Глава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного спискаПодробнее
 Давос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменовДавос снял запрет на участие санкционных российских бизнесменов
По данным источника в российском правительстве, официальная делегация из РФ поедет на экономический форум в ШвейцариюПодробнее
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДСПодробнее
 Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
 ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 декабря6 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияСпортМутко покинул пост президента РФСВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииВ РоссииГосдума приняла закон о декриминализации репостовВ миреВ Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400В РоссииГосдума приняла закон об отмене национального роуминга

Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

Путин одобрил показатели для оценки эффективности работы руководителей регионов

Население России за январь-октябрь сократилось на 78,7 тыс. человек

Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Черчесов поблагодарил Мутко за работу в РФС

"Ростелеком" продал здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

Реальные доходы населения РФ в ноябре упали на 2,9%

В ЕС начали готовиться к проведению Brexit без соглашения

Генпрокуратура потребовала от Минюста проверить движение Пономарева "За права человека"

Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября

Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставке Подробнее

Главы балашихинских избиркомов прокомментировали вбросы на губернаторских выборах

В Совфеде решили бороться с культурным "фастфудом" от "заморских русофобов"

Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Недельные цены на бензин в РФ снизились впервые с середины августа

Бывшие заводы по уничтожению химоружия в РФ передадут инвесторам до 2025 года

Заведующую отделением больницы в Калуге признали виновной в смерти недоношенного ребенка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');