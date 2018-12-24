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Силуанов заявил об ужасном качестве методики расчета реальных доходов населения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Расчет показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, его качество "ужасное", методику расчета нужно усовершенствовать, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно", - сказал он, комментируя текущие нарекания к работе Росстата, где в понедельник сменился руководитель.

"Что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять", - считает Силуанов.

Как сообщалось, по данным Росстата, реальные доходы населения России падают пятый год подряд.

Росстат пересчитал динамику за 2017 год, теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке.

Но на этом фоне ухудшилась и динамика за 2018 год - теперь за январь-ноябрь 2018 год Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1% (если считать с учетом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года). При этом зарплаты, по данным Росстата, за 11 месяцев 2018 года выросли на 7,4% в реальном выражении.

В 2016 году реальные доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В начале года у Росстата и ВЭБа возникли разночтения в подсчете реально располагаемых денежных доходов населения за январь 2018 года. Первоначально в службе заявили, что в январе 2018 года доходы не изменились по сравнению с январем 2017 года, если не учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года. ВЭБ заявлял, что снижение реальных доходов населения РФ в январе 2018 года составило 6,9% в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам.

Позднее Росстат пересчитал январский показатель с учетом единовременной выплаты и отчитался о снижении реальных доходов населения на 7%.

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Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов

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