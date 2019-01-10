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Nissan расширил полномочия совета директоров на фоне скандала с арестом Гона

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Руководство японского автоконцерна Nissan Motor Corporation приняло решение расширить полномочия совета директоров компании на фоне скандала с обвинениями бывшего главы Карлоса Гона в сокрытии полученного вознаграждения и его арестом.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, теперь большее число решений, принимаемых высшим руководством компании, требует одобрения совета директоров. Кроме того, совет директоров на временной основе будет определять размер зарплат и бонусов топ-менеджеров компании.

Ранее главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава отмечал, что в руках Гона, находившегося на посту CEO компании до апреля 2017 года и до конца прошлого года остававшегося председателем совета директоров, было сосредоточено слишком много власти. Расширение полномочий совета директоров призвано устранить эту проблему.

Гон был арестован 19 ноября в Токио, ему предъявлены обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании и в других финансовых нарушениях. Также у прокуратуры есть подозрения, что он пытался переложить часть личных убытков на компанию. Накануне на судебном заседании Гон заявил о своей невиновности.

64-летний Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

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Теги: Nissan, Карлос Гон

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