Сбербанк с 14 января повысит ставки по основным ипотечным продуктам на 1 п.п.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 14 января повысит ставки по основным ипотечным продуктам на один процентный пункт, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к банку.

По словам источника, повышение ставок на эту величину коснется классических предложений по кредиту на новостройки и на готовое жилье. "По ипотеке с первоначальным взносом меньше 20% будет не такое сильное (повышение - ИФ)", - отметил собеседник "Интерфакса".

На данный момент базовая ставка по жилищным ссудам на приобретение квартир в новостройках в Сбербанке - от 9,5%, на готовое жилье - от 9,7%. Льготные ставки для участников различных госпрограмм начинаются от 7,5% и 9,2% соответственно.

В колл-центре Сбербанка "Интерфаксу" сообщили, что не располагают информацией об ухудшении условий кредитования. "Сбербанк сообщает об изменениях по продуктам с момента их вступления в силу", - сообщили в пресс-службе.

В конце 2018 года глава Сбербанка Герман Греф неоднократно говорил о возможном ухудшении условий по ипотеке в 2019 году как в Сбербанке, так и в целом на рынке. В частности, 27 декабря топ-менеджер сообщил, что Сбербанк выдает ипотечные ссуды со средней чистой маржой 1,1%. "И, конечно, в текущих условиях я боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки", - отметил Греф. Ранее он уже говорил, что причиной роста ставок по ипотеке в 2019 году может также стать ужесточение коэффициентов по резервированию кредитов с первоначальным взносом менее 20%.