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Что произошло за день: понедельник, 14 января

Последствия взрыва в многоквартирном доме в Шахтах, Генпрокуратура против закона о фейкньюс и триумф яйца в инстаграме

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В городе Шахты Ростовской области, где в ночь на понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме, продолжается разбор завалов на месте ЧП. На данный момент известно об одном погибшем, четыре человека числятся пропавшими без вести. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что спасателям приходится работать максимально осторожно из-за угрозы дальнейшего разрушения здания.

- Генпрокуратура не поддержала законопроекты о фейковых новостях и ответственности за неуважительные высказывания в интернете о представителях власти. Представитель ведомства заявила, что принятие документов может повлечь ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации. Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор также составили отрицательный отзыв на законопроекты.

- Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам. С 14 января базовая ставка по кредитам на новостройки составляет 10,5% вместо 9,5% ранее. По программам льготной ипотеки минимальные ставки выросли до 8,5% с 7,5%.

- Сергей Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией. Основной проблемой для его заключения остаются территориальные претензии Токио на несколько Курильских островов.

- Дмитрий Медведев ответил на претензии Александра Лукашенко, касающиеся утраты Белоруссией части доходов из-за налогового маневра в РФ. Премьер призвал Минск ценить помощь, которую Москва оказывает ему крупными кредитами.

- Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого напали с ножом на благотворительном концерте накануне вечером, умер в больнице.

- Фотография обычного куриного яйца стало самой популярной в инстаграме, под ней уже поставили лайки больше 25 млн человек.

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Что произошло за день: понедельник, 14 января

Последствия взрыва в многоквартирном доме в Шахтах, Генпрокуратура против закона о фейкньюс и триумф яйца в инстаграме Подробнее

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