Что случилось этой ночью: среда, 16 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский парламент отверг подготовленное Лондоном соглашение по Brexit. У премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть всего три дня, чтобы представить парламенту план "Б". Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление по поводу решения и отметил, что Еврокомиссия продолжит подготовку на случай выхода Великобритании из ЕС. Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия британскому правительству.

- В американском сенате пройдут дебаты вокруг резолюции о санкциях против компаний Олега Дерипаски. Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявлял, что вносит резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не пересматривал планы по их отмене.

- Обнаружено тело последней жертвы взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты. Общее количество погибших - пять человек. Спасатели завершили поисковые работы.

- Власти Канады обратились к Китаю с просьбой о помиловании ее подданного Роберта Ллойда Шеленберга. Накануне его приговорили к смертной казни по обвинению в контрабанде 222 кг метамфетамина.