Глава Минфина США подтвердил планы по снятию санкций с "РусАла"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил в сенате, что не пересматривал планы по отмене санкций, введенных против компании "РусАл", сообщает Bloomberg. Ранее агентство сообщило, что Мнучин встретится с республиканцами сената США, чтобы обсудить с ними вопрос снятия санкций.

В ближайшие часы, как ожидается, в сенате США состоится голосование по резолюции о блокировке снятия санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. По предварительным данным, голосование состоится во второй половине дня по местному времени.

Накануне сообщалось, что лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер хочет добиться проведения голосования о санкциях в отношении "РусАла" во вторник.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка вероятнее всего не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Олег Дерипаска.