Алюминий подорожал на 1,9% из-за новостей о "РусАле"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Алюминий дорожает в ходе торгов в Лондоне из-за усиления неопределенности для всей отрасли после того, как снятие американских санкций с "РусАла" вновь оказалось под вопросом.

Рост цены алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) доходил в среду до 1,9%.

Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго". Решение поддержали 57 сенаторов из 100. Окончательное голосование возможно уже в среду, для принятия резолюции требуется 60 голосов.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+ , "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако на прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.