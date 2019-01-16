Демократы в Сенате США не добились сохранения санкций против связанных с Дерипаской компаний

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщает агентство Bloomberg в среду.

Для принятия резолюции демократам необходимо было получить 60 голосов в ее поддержку, тогда как в ходе голосования в среду в Сенате США за нее проголосовали лишь 57 сенаторов.

Таким образом, почти все республиканцы, удерживающие большинство в Сенате, выступили против этого документа.

Резолюцию ранее в январе внес лидер демократов Чак Шуммер. Похожая резолюция внесена также в палату представителей США Стени Хойером.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.