Акции "РусАла" выросли на 5% в ожидании снятия санкций

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" растут в четверг в Гонконге более чем на 5% в ожидании того, что, несмотря на противодействие демократов в Конгрессе США, компания будет выведена из-под санкций США.

Сенат в среду не поддержал предложенную демократами резолюцию, призванную блокировать решение Минфина США о снятии санкций. Для одобрения решения не хватило всего 3 голосов, так как часть республиканцев поддержала резолюцию.

Палата представителей, где у демократов большинство, как ожидается, также проголосует в четверг по аналогичной резолюции. Однако даже если решение будет одобрено, этого будет недостаточно для изменения планов Минфина.

Таким образом, крайне маловероятно, что Конгресс успеет принять решение о блокировании решения Минфина.

19 декабря 2018 года Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+ , "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием в среду призвал сенаторов поддержать резолюцию, блокирующую решение Минфина, указав, что Россия пытается "при каждой возможности" дестабилизировать "западные демократии".

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел, в свою очередь, обвинил демократов в попытке использовать голосование для достижения внутриполитических целей. "Их (демократов - ИФ) главный приоритет - создать политические препятствия (работе администрации США - ИФ). И все действия продиктованы именно этим", - сказал он.

По его словам, резолюция Шумера "может подорвать усилия сотрудников Минфина и стала бы неосмотрительным ударом по одному из главных предметов беспокойства США во внешней торговле".