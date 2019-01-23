ВТБ запатентовал систему расчетов и платежей на блокчейне

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ВТБ запатентовал технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне, говорится в сообщении банка.

Технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически неограниченным количеством участников системы. Потенциальными пользователями могут стать как физические, так и юридические лица, в том числе другие банки.

Прототипом применения этой технологии в ВТБ стал цифровой расчетный сервис - инструмент для p2p-переводов (перевод денег с карты на карту - ИФ) на блокчейне. "Расчеты не предполагают использования криптовалют и производятся в фиатной валюте - рублях", - отмечает банк.

"Получение патента - значимый шаг на пути развития цифровой экосистемы банка и важный сигнал рынку. В мире идет гонка технологий и их патентования: ведущие мировые банки аккумулировали не один десяток патентов, связанных с применением блокчейна. На российском рынке практика защиты интеллектуальной собственности в области финансовых и околофинансовых технологий только формируется. Мы будем двигаться в этом направлении и призываем коллег по индустрии к тому же", - приводятся слова зампреда правления ВТБ Ольги Дергуновой в сообщении.