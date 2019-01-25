Стресс-тесты ЦБ РФ указали на устойчивость банковского сектора

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Стресс-тесты ЦБ РФ показывают, что российский банковский сектор сохраняет устойчивость, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Полонский в видео, размещенном на сайте регулятора.

"Наши регулярные стресс-тесты показывают, что банковский сектор сохраняет устойчивость, необходимую для обеспечения своих клиентов комплексом современных банковских услуг", - сказал Полонский.

Он отметил положительное значение ряда показателей банковского сектора, в том числе прироста активов.

"Значение имеет положительная динамика кредитования основных отраслей экономики, в том числе транспорта и связи, сельского хозяйства, торговли", - сказал Полонский. Он также отметил значимость устойчивого роста ипотечного кредитования, "которое превысило в 2018 году 22%".

Согласно статистике банковского сектора, размещенной на сайте ЦБ РФ, российские банки в 2018 году нарастили кредитование в номинальном выражении на 13,9%; без учета курсовой переоценки и данных банков с отозванной лицензией - на 10,7%.

Кредиты юрлицам в 2018 году в номинальном выражении выросли на 10,5% (на 5,8% без учета курса и данных банков с отозванной лицензией) - до 33,372 трлн рублей, физлицам - на 22,4% в номинальном выражении (на 22,8% без учета курса и данных банков с отозванной лицензией) - до 14,901 трлн рублей.

Активы банковского сектора РФ в 2018 году увеличились на 10,4% в номинальном выражении (на 6,9% без учета валютной переоценки и недействующих банков) - до 94,084 трлн рублей. Рост активов достигнут главным образом за счет наращивания кредитования, отмечает ЦБ.

"Год характеризовался ускорением роста кредитования, в особенности розничного (на 22,8%), и некоторым замедлением притока средств населения в банки на фоне постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Оживление кредитования стимулировалось снижением (на протяжении большей части года) процентных ставок и происходило в условиях перехода к росту экономики и реальных доходов населения. Стабилизировалось качество кредитных портфелей банков", - обращает внимание регулятор.

Банки в 2018 году увеличили объем вкладов физлиц в номинальном выражении на 9,5% (на 6,5% без учета курса и банков с отозванной лицензией) - до 28,460 трлн рублей. Депозиты юрлиц за год в номинальном выражении выросли на 12,7% (на 6,0% без учета курса и данных недействующих банков) - до 28,006 трлн рублей.

Прибыль банковского сектора РФ в 2018 года выросла в 1,7 раза - до 1,345 трлн рублей с 0,79 трлн рублей в 2017 году.