Центр национальных доменов опроверг прогноз о проблемах у сайтов госструктур и банков РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Координационный центр доменов .RU и .РФ (КЦ) опроверг информацию о массовых проблемах с доступом к сайтам российских госструктур и банков 1 февраля из-за обновления в системе DNS.

Накануне о возможных проблемах с доступом к целому ряду ресурсов, включая сайты ФТС, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Минфина, Минэнерго, Юникредит банка, Промсвязьбанка, Сбербанка, сообщил "Институт развития интернета". Организация указала, что проблемы не возникнут у тех, кто вовремя обновит программное обеспечение на серверах и будет поддерживать новые стандарты протокола DNS.

Глава КЦ Андрей Воробьев охарактеризовал опасения ИРИ как "сильно преувеличенные" и считает, что даже если проблемы и возникнут, то будут практически незаметны для пользователей рунета.

Действующий с 2001 года КЦ занимается разработкой правил регистрации доменных имен в национальных доменных зонах, контролирует их выполнение участниками рынка и занимается аккредитацией регистраторов доменов верхнего уровня.

На декабрь 2018 года количество серверов, которые не отвечают новым стандартам в зоне .RU, составляло 80 серверов из десятков тысяч действующих, а в зоне .РФ - около 20, показало собственное исследование КЦ.

"В основном проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности сайта, а в замедлении отклика. Но даже это замедление будет ощущаться далеко не всеми пользователями, посещающими "не готовые" ресурсы, а только незначительной их долей", - сообщил Воробьев через пресс-службу центра.

В пресс-службе Минсельхоза "Интерфаксу" рассказали, что к 1 февраля ведомство обеспечит бесперебойную работу сетевых служб и официального сайта. "Минсельхоз России проинформирован о существующих вопросах по переходу на новые стандарты протокола DNS. В настоящее время внешние серверы DNS, поддерживающие зону mcx.ru, завершают процедуру обновления и тестирования работы в новых стандартах", - сообщили в Минсельхозе.

В Сбербанке, и Промсвязьбанке сообщили, что ответственные специалисты организаций проводят необходимые работы, чтобы сайты организаций продолжили стабильную работу после 1 февраля. В Юникредит банке "Интерфаксу" заявили об отсутствии проблем с DNS.