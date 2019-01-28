Акции "РусАла" выросли на 5% после снятия санкций

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" растут в понедельник на торгах в Гонконге почти на 5% после сообщения Минфина США о снятии санкций с компании.

В районе 7:40 МСК цена акций достигала 3,12 гонконгского доллара, поднявшись на 4,7%.

В апреле 2018 года, когда были введены санкции против "РусАла" и его владельца Олега Дерипаски, акции компании упали более чем на 70%. Сейчас эти бумаги по-прежнему примерно на 30% дешевле досанкционного уровня.

"РусАл" и En+ Group стали первыми эмитентами с международным листингом, подпавшими под антироссийские санкции. Условием вывода их из-под ограничительных мер стал отказ Олега Дерипаски от акционерного и корпоративного контроля в компаниях.