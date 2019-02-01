Инициатор создания ассоциации друзей Крыма посетовал на необходимость уйти из СД "РусАла"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Жан-Пьер Тома, который в рамках подготовки к снятию санкций с "РусАла" заменил на посту председателя совета директоров компании Маттиаса Варнига, но сам был вынужден уйти менее чем через месяц, разочарован позицией американского регулятора.

Тома возглавил совет "РусАла" с 1 января. Однако уже 28 января компания сообщила, что французский директор уходит - как и Варниг, по требованию OFAC, подразделения Минфина США, которое отвечает за правоприменение в области санкций. OFAC сообщила Тома, что его отставка является одним из условий снятия санкций с компании.

"Я крайне разочарован и изумлен тем, что произошло", - сказал Тома газете Wall Street Journal. По словам экс-председателя совета директоров "РусАла", он узнал о решении OFAC за несколько дней до официального объявления. Тома был готов лететь в Вашингтон на встречу с чиновниками, однако в ней ему отказали, вместо переговоров прислав требование немедленно уйти в отставку. В итоге 25 января он подал заявление об уходе.

"Никаких объяснений получить было невозможно", - сказал он.

При Николя Саркози Тома был спецпредставителем президента Франции по развитию франко-российских отношений. В этом статусе он входил в совет директоров госкомпании "Курорты Северного Кавказа". А в 2017 году Тома выступил инициатором создания международной ассоциации "Друзья Крыма".

"Нет сомнений, что референдум (о вхождении Крыма в состав РФ - ИФ) был легитимным и соответствовал праву народов на самоопределение, принципам ООН. Когда мы приезжаем в Крым, мы видим развитие, видим крупные проекты, которые вы запускаете год за годом. Это строительство моста, которое будет завершено в следующем году, строительство аэропорта в Симферополе, которое планируется завершить через несколько месяцев. Все это говорит о том, что Крым поэтапно становится частью глобального процесса экономического развития", - цитируется на сайте Ялтинского форума выступление Тома в ноябре 2017 года на Форуме друзей Крыма.

"Он был слишком откровенен в высказываниях на острые политические темы", - сказал WSJ старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Джейсон Буш.

Тома заявил газете, что давал комментарии давно, в статусе бывшего политика, не будучи членом совета директоров "РусАла".