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Экономика

Ритейлер "Красное & Белое" отозвал иск к ФНС по доначислению налогов на 2 млрд рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ООО "Абсолют" (структура алкогольного ритейлера "Красное & Белое") отозвало из арбитражного суда иск к Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области, которым оспаривалось взыскание с компании почти 1,95 млрд рублей доначисленных налогов, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"От ООО "Абсолют" поступило заявление об отказе в иске, оно будет рассмотрено в судебном заседании", - сказали в суде.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 22 января.

Судебное заседание по начатому ранее арбитражному производству отложено на 1 февраля 2019 года.

В свою очередь в пресс-службе сети "Красное & Белое" "Интерфаксу" подтвердили факт отзыва иска.

"Мы действительно отказались сами от иска в связи с тем, что признали доначисленные суммы. Все суммы были оплачены еще до обращения в суд, в установленные законом сроки", - пояснили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что ООО просило признать недействительными решения налоговой службы в части неуплаты НДС в размере свыше 713 млн рублей и пени по НДС 315,9 млн рублей, а также в части неуплаты налога на прибыль в размере 625,3 млн рублей, пени 282,5 млн рублей, штрафа 15,5 млн рублей.

Решение ИФНС было вынесено 25 июня 2018 года, период, за который доначислены платежи, не уточняется.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Абсолют" в 2017 году составила почти 37 млрд рублей, чистая прибыль - более 360 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов 26 декабря 2018 года проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное & Белое" в Москве и ряде других регионов. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов.

В январе 2019 года бенефициар ритейлера "Красное & белое" Сергей Студенников, а также Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес, в результате чего образуется третий по размеру оборота ритейлер России. Предполагается, что в объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву совместно будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.

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Теги: Красное & Белое, Абсолют, ФНС

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