В России

Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголя

В компании сказали, что магазины и склады заработали в штатном режиме

Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголя
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Силовики не выявили фактов реализации контрафактного алкоголя в сети "Красное и Белое", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Обыски на складах и в офисе завершены. По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был", - сказал собеседник агентства. По его словам, магазины, склады и офисы работают в четверг в штатном режиме.

В правоохранительных органах эту информацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в среду проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" в Москве и других регионах. Правоохранительные органы подозревали компанию в торговле контрафактом и неуплате налогов.

В сети "Красное и Белое" ранее в четверг сообщали, что работа компании из-за следственных действий была парализована.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил С.Студенникова в список долларовых миллиардеров.

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Теги: Москва, Красное и Белое

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