Экономика Переворот в Венесуэле

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу

Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце марта

В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Венесуэла, погрузившаяся вслед за экономическим кризисом в кризис политический, через два месяца должна выплатить РФ больше $100 млн по внешнему долгу, и у российского Минфина нет уверенности, что обслуживание обязательств будет идти по графику.

"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - сказал журналистам в Москве замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, отвечая на вопрос, опасается ли ведомство проблем в обслуживании долга Венесуэлы.

Россия является крупным кредитором Венесуэлы. В конце 2017 года два государства подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет.

Пока, по словам Сторчака, Венесуэла не допускала просрочек по процентным платежам.

"Как они обслуживают, это очень просто - два раза в год. Ближайший платеж в конце марта. У нас платежи - сентябрь и март. Просроченных сумм нет. Последний раз обслуживание состоялось 30 сентября. Теперь в конце марта. Льготный период у них сохраняется еще, поэтому только проценты платят. В последний раз достаточно крупная сумма была - больше $100 млн. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка", - сказал он.

На вопрос о том, может ли Венесуэла перестать обслуживать долг, Сторчак ответил: "Суверенный заемщик не платит либо когда не хочет, либо когда не может. Не может - это дефолт, не хочет - это политика. Такие случаи есть, сосед у нас не хочет (имеется в виду долг Украины по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией - ИФ).

"Обычно эти отношения выстраиваются по линии банков-агентов. Соответственно, банк-агент, представляющий интересы кредитора, за согласованный период времени информирует, что вам в такую-то дату нужно заплатить столько-то. Дальше банк дебитора либо подтверждает, что этот платеж осуществит, либо говорит - извините, я не смогу", - описал процедуру замминистра.

Что касается долга государственной нефтяной компании Венесуэлы PdVSA, подпавшей под американские санкции, то, по словам Сторчака, "это "Роснефть" , мы (Минфин - ИФ) не имеем к этому никакого отношения".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.

Гуаидо призвал венесуэльцев выйти на новые массовые демонстрации в среду и субботу.

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Теги: Венесуэла, Минфин РФ

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