Самопровозглашенный президент Венесуэлы призвал к массовым демонстрациям в среду и субботу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, выступил с призывом к населению страны принять участие в массовых выступлениях в среду и субботу.

В видеообращении в твиттере он завил, что массовая мирная манифестация состоится в среду. "Я призываю народ выйти на улицы", - сказал Гуаидо.

Он также объявил, что еще одна "большая национальная и международная" манифестация запланирована на субботу.