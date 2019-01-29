Неожиданный рост ВВП в 2018 году объяснили строительством "Ямал-СПГ"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Неожиданный "строительный бум", зафиксированный Росстатом и приведший к существенному пересмотру роста ВВП в 2018 году в сторону повышения, на самом деле был обеспечен крупными нефтегазовыми проектами, в первую очередь - "Ямал СПГ".

На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало оценку роста ВВП РФ в 2018 году на уровне 2%. В министерстве объяснили более высокий рост по итогам года, чем прогнозировалось (1,8% - ИФ) и чем предыдущая оценка за январь-ноябрь 2018 года (также 1,8% - ИФ), существенным пересмотром Росстатом данных по строительству в сторону повышения. В результате Минэкономразвития пересмотрело рост ВВП РФ в I квартале 2018 года до 1,8% с 1,3%, во II квартале - до 2,2% с 1,9%, в III квартале оставило неизменным в 1,5%. В IV квартале 2018 года министерство оценило рост в 2,2% в годовом выражении, в том числе в декабре - на 1,9%, в ноябре - на 1,8%, в октябре - на 2,9%.

Высокие темпы роста в строительстве озадачили аналитиков. Во вторник Минэкономразвития опубликовало пояснения по этому вопросу.

Как говорится в аналитическом материале Минэкономразвития, "нетипично большое расхождение данных" статистики по инвестициям в здания и сооружения и строительству, которые обычно тесно коррелируют, наблюдалось по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно данным за 9 месяцев 2018 год до пересмотра статистики, объем строительных работ составлял 97 млрд руб., в то время как инвестиции в здания и сооружения по ЯНАО за тот же период составили 592 млрд. руб. "Вероятно, при пересмотре данных указанное расхождение было устранено (что составляет примерно 6% от совокупного объема работ по виду деятельности "Строительство" в целом по РФ за 2018 год)", - отмечается в документе.

Минэкономразвития не сообщает, какие проекты могли обеспечить такой объем инвестиций в здания и сооружения. ЯНАО - нефтегазодобывающий регион, в регионе нет проектов, не связанных с ТЭК, которые могли бы генерировать инвестиции в масштабе сотен миллиардов рублей. Крупнейший нефтегазовый проект в регионе - завод "НОВАТЭКа" и его партнеров "Ямал СПГ", он был выведен на плановую мощность именно в прошлом году.