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Экономика

Росстат оценил рост ВВП РФ в 2018 году 2,3%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2018 году вырос на 2,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.

В 2017 году ВВП РФ вырос на 1,6%, в 2016 году увеличился на 0,3%, в 2015 году упал на 2,5%, в 2014 году вырос на 0,7%, в 2013 году увеличился на 1,8%, в 2012 году подскочил на 3,7%. Таким образом, темпы роста экономики в 2018 году стали максимальными с 2012 года.

Данные Росстата за 2018 год значительно превысили прогнозы аналитиков - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост экономики на 1,7%.

Рост ВВП в прошлом году оказался и существенно выше официального прогноза правительства, который равнялся 1,8%, и прогноза ЦБ, который составлял 1,5-2,0%.

Рост на 2,3% также значительно превысил уже предварительную оценку Минэкономразвития, сделанную в конце января после выхода существенно пересмотренной статистики Росстата по строительному сектору - тогда министерство оценило рост ВВП РФ в 2018 году на 2,0%.

Росстат не привел оценки динамики ВВП за IV квартал. Очевидно, что после выхода новых данных по строительству существенно будут пересмотрены и опубликованные ранее поквартальные цифры по динамике ВВП за три квартала 2018 года.

Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110,0%.

Значительный рост валовой добавочной стоимости в 2018 году после пересмотра был зафиксирован в сфере строительства - на 4,7% (при этом по предыдущей оценке, за январь-сентябрь 2018 года в строительстве оценивалось снижение валовой добавленной стоимости на 0,3%).

Существенно ускорился рост валовой добавочной стоимости по итогам 2018 года по сравнению со статистикой за девять месяцев в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности - по итогам 2018 года рост составил 3,5%, а за январь-сентябрь 2018 года равнялся 1,8%.

Валовая добавочная стоимость в сфере добычи полезных ископаемых в 2018 году выросла на 3,8% (за январь-сентябрь рост также был значительно ниже - 2,8%).

В оптовой и розничной торговле прирост валовой добавленной стоимости в 2018 году составил 2,2% (за январь-сентябрь рост оценивался в 1,4%), в обрабатывающих производствах - 1,5% (за январь-сентябрь был наоборот выше - 1,9%), в сфере транспорта - 2,9% (2,7% за девять месяцев), в сфере связи - 1,8% (2,1%).

В сельском хозяйстве валовая добавочная стоимость в 2018 году снизилась на 2,0% (за январь-сентябрь снижение составляло 3,3%).

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2018 года составила 67,0% (70,6% в 2017 году), в том числе доля расходов домохозяйств - 49,1% (52,2%), расходов госуправления - 17,5% (18,0%).

Доля в ВВП валового накопления понизилась в 2018 году до 23,0% с 24,0% в 2017 году, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 21,4% с 22,2%, изменение запасов материальных оборотных средств составило 1,6% против 1,8% в 2017 году.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) выросла в 2018 году до 10,0% с 5,4% в 2017 году.

Как сообщалось, Минэкономразвития в базовом сценарии ожидает роста ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.

ЦБ РФ ждет роста экономики в 2019 году в интервале 1,2-1,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту ВВП на 2019 год равняется 1,2%.

Теги: Росстат

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