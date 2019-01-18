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Экономика

В Госдуме инициируют запрет на изъятие средств с неактивных электронных кошельков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Госдуме заявили о планах законодательно запретить изъятие средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов сервисов, ЦБ готов подключиться к работе, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Об инициативе изданию рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что должен быть ограничен размер комиссии, чтобы действия оператора не приводили к полной потере средств клиентом.

Госдума и ЦБ заинтересовались темой в связи с многочисленными жалобами владельцев электронных кошельков, в том числе, на сервисах "Рапида", Qiwi, "Яндекс.Деньги". "Ъ" отмечает со ссылкой на Banki.ru, что потребители пишут об изъятии сумм от 100 рублей до 15 тысяч рублей. Во многих случаях пострадавшие использовали кошелек для редких покупок в интернете.

В настоящее время практика списания средств с неактивных электронных кошельков законна, так как она предусмотрена договором оферты у многих операторов. В Qiwi неактивным считается кошелек, не использовавшийся полгода, в "Рапиде" - год, в "Яндекс.Деньги" - два года. По данным "Ъ", на сайте "Рапиды" ссылка на соответствующую оферту появлялась в процессе регистрации, а у "Яндекс.Деньги" и Qiwi-кошелька - в момент выбора пароля для кошелька или ввода подтверждающего кода из СМС.

Сами операторы электронных кошельков не считают свои действия нарушающими права клиентов. В пресс-службе Qiwi-банка на запрос "Ъ" сообщили, что списание средств происходит в счет обслуживания счета. В пресс-службе "Яндекс.Деньги" отметили, что клиента предупреждают о грядущем изъятии средств за месяц, а через 30 дней с кошелька списывается абонентская плата.

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Теги: Госдума, Рапида, Qiwi, Яндекс.Деньги
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