Операторов электронных платежных систем обяжут сообщать клиентам о блокировке счетов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем финансового комитета Госдумы Анатолием Аксаковым внесла законопроект, обязывающий операторов электронных платежных систем уведомлять граждан о блокировке средств на их счетах в день такой блокировки и предоставлять клиенту информацию о ее причинах.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки предлагается внести в статью 9 (порядок использования электронных средств платежа) закона о национальной платежной системе.

Как говорится в пояснительной записке к документу, электронный денежный кошелек клиента может быть заблокирован по инициативе оператора при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором. При этом федеральным законом не установлена обязанность оператора информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа.

"В связи с этим в последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию", - отмечается в пояснительной записке.

К разработке данного законопроекта комитет Госдумы по финансовому рынку приступил в январе 2018 года. На одном из заседаний комитета депутат Андрей Козенко ("Единая Россия") сообщил, что необходимо законодательно обязать операторов платежных систем заранее уведомлять граждан о блокировке средств на их счетах. Также обсуждался вопрос введения максимально возможного срока блокировки денег.

"Мы этот вопрос будем вносить отдельным законопроектом. Уже направили запрос в ЦБ. Сейчас активно мониторим ситуацию. Были жалобы по группе Qiwi. Сейчас по другим посмотрим: по WebMoney посмотрим, по "Яндекс.Деньги", - отмечал депутат.

По данным ЦБ РФ, на 28 января 2019 года в реестре операторов платежных систем значится 51 оператор.