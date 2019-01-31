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Болтон сообщил о продуктивной встрече с представителями "дочки" венесуэльской PDVSA

Есть обновление от 04:46

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что провел продуктивную встречу с представителями дочерней структуры венесуэльской нефтяной компании PDVSA - Citgo.

"Соединенные Штаты продолжают работать над тем, чтобы убедиться, что экономические выгоды от ресурсов Венесуэлы не разворовываются (президентом страны Николасом) Мадуро и его приспешниками. Очень продуктивная встреча прошла сегодня днем с членами исполнительной команды Citgo", - написал Болтон в твиттере.

28 января власти США объявили о решении немедленно ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Решение о санкциях в отношении PDVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

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Теги: Венесуэла, США

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