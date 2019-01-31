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Механизм для расчетов ЕС с Ираном в обход санкций США официально зарегистрирован

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Информацию об официальной регистрации механизма для расчетов с Ираном подтвердили "Интерфаксу" в четверг в немецких дипломатических кругах.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что информация об организации механизма для финансовых расчетов стран ЕС с Ираном INSTEX и его регистрации во французском торговом регистре уже опубликована во французском юридическом вестнике Affiches Parisiennes.

"Можем подтвердить данные, опубликованные в Les Affiches Parisiennes", - сообщили источники.

По информации Spiegel, сообщение во французском вестнике было опубликовано еще 30 января, согласно тексту, задачами основанного общества будет "финансовое, юридическое и бухгалтерское" консультирование и услуги для бизнес-предприятий. Цель общества - "поддержать легальную торговлю с Ираном". Организацию, как сообщает издание, возглавит немец - Пер Фишер, бывший менеджер Commerzbank.

Как подтвердили источники "Интерфакса", механизм создается силами Германии, Франции и Великобритании "прозрачно" и "в соответствии с французским правом". INSTEX, "Instrument in Support of Trade Exchanges", расшифровывается с английского как "инструмент для поддержки торговых обменов".

По информации "Интерфакса", общество создается как компания специального назначения (Special Purpose Vehicle, SPV), полное название общества - INSTEX SAS, SAS обозначает во Франции упрощенную форму акционерного общества. Штаб-квартира общества будет в Париже.

Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.

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Теги: Иран, ЕС, INSTEX

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