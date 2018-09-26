Помпео раскритиковал создание механизма защиты от санкций для расчетов с Тегераном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CBS назвал катастрофической политикой идею создания механизма защиты от санкций для расчетов с Ираном.

"Вот что я скажу об их вчерашнем решении: продолжать создавать механизмы по финансированию крупнейшего в мире государства, поддерживающего терроризм - это катастрофическая политика", - сказал Помпео.

"Они (партнеры США в Европе - ИФ) избрали другой путь по СВПД, это уже давно ясно", - добавил он.

Также Помпео заявил, что санкции США против Ирана эффективны и что европейский бизнес "в массовом порядке уходит из Ирана".

Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому. Об этом заявила ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Нью-Йорке по итогам встречи представителей пяти стран, в том числе России, подписавших соглашение по иранскому атому.

Могерини сделала заявление по итогам встречи представителей пяти стран, подписавших соглашение по иранскому атому. Участники встречи считают, что в условиях санкционной политики США им необходимо обеспечить защиту компаний, осуществляющих деловые связи с Ираном.

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

До 4 ноября все компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти.