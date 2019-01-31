Нефть Brent подорожала до $62,2 за баррель

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть в четверг продолжают повышение, поскольку поступающие данные подтверждают решимость ОПЕК+ сократить производство топлива.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени увеличилась на 58 центов (0,94%), до $62,23 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 38 центов (0,70%) - до $54,61 за баррель.

По итогам торгов в среду нефть Brent выросла в цене на $0,33 (0,54%) - до $61,65 за баррель, а WTI подорожала на $0,92 (1,73%), до $54,23 за баррель.

Некоторое смягчение курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), с одной стороны, позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка.

По итогам января цены на нефть Brent, вероятно, вырастут самыми быстрыми темпами с апреля 2016 года, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. С начала месяца Brent подорожала почти на 16%.

Вместе с тем прирост цены WTI, вероятно, будет рекордным для января за всю историю наблюдений: котировки взлетели более чем на 20%.

Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+), заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак. По сравнению с декабрем 2018 года, добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тысяч баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,1 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 145 тысяч баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 2,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).

США сократили импорт нефти на 1,11 млн б/с (13,5%), причем импорт из Саудовской Аравии уменьшился до минимума с октября 2017 года.

В четверг внимание рынка переключится на торговые переговоры США и Китая в Вашингтоне.