Нефть Brent подорожала до $60,92 за баррель

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть в первый день февраля продолжают повышение после активного январского роста, несколько замедлившегося в последнюю сессию месяца из-за проблем торможения экономики Китая и отношений Пекина и Вашингтона.

Несмотря на падение цен в четверг, североморская нефть WTI зафиксировала рекордный для января рост за все время наблюдений - с 1983 года. За месяц WTI подорожала более чем на 18%, что также является максимальным подъемом с апреля 2016 года.

Цена Brent в январе увеличилась на максимальные с апреля 2016 года 15%.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени поднялась на 8 центов (0,13%), до $60,92 за баррель. Накануне контракт подешевел на $0,70 (1,14%), до $60,84 за баррель. В четверг завершились торги мартовским фьючерсом на Brent, подорожавшим в последнюю сессию на 0,4%, до $61,89 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 3 цента (0,06%) - до $53,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI упала в цене на $0,44 (0,81%), до $53,79 за баррель.

Инвесторов тревожит ослабление китайской экономики: промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) страны в январе был ниже 50 пунктов (границы между ростом и снижением деловой активности) второй месяц подряд.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на сближение позиций Пекина и Вашингтона в ходе очередного раунда торговых переговоров, заключение полноценного соглашения откладывается до его личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп рассчитывает, что соглашение будет достигнуто до начала марта, когда Вашингтон угрожает ввести повышенные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд.

На Ближнем Востоке цены на нефть резко повышаются в сопоставлении с ростом котировок Brent из-за продолжающегося сокращения поставок средних и тяжелых марок на мировой рынок. Спред между стоимостью Brent и дубайского контракта, одного из эталонов в регионе, сузился до минимума за 18 месяцев.