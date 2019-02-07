Google больше не показывает запрещенные в России страницы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Поисковик Google перестал показывать в результатах поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, сообщили "Ведомости" со ссылкой на сотрудника крупной интернет-компании.

Поисковики обязаны удалять запрещенные сайты из выдачи с сентября 2018 года. Тем не менее, Google игнорировал это предписание.

Для своевременного получения информации о запрещенных сайтах необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Роскомнадзор оштрафовал Google из-за отказа подключиться к ФГИС и исключать запрещенные страницы из выдачи. Google заплатила 500 тысяч рублей.