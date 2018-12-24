Google не стал обжаловать штраф в 500 тыс. рублей от Роскомнадзора

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Google не подавал в суд жалобу на штраф в 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором за отказ компании подключится к единому реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В Google отказались от дальнейших комментариев относительно того, будет ли оплачен штраф и в какие сроки это будет сделано.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, срок обжалования штрафа, вынесенного 11 декабря, истёк 21 декабря.

Что должен был сделать Google

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру".

К концу октября эти операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки. По итогам проверки регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требования о подключении к системе ФГИС.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи.

11 декабря глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Google оштрафован за неисполнение российского законодательства, и у компании есть 10 дней на то, чтобы обжаловать решение регулятора.

12 декабря замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что регулятор намерен вновь проверить Google на предмет исполнения российского законодательства и в случае нарушения подвергнет компанию максимальному штрафу в 700 тыс. рублей. Проверка может пройти до конца года. В случае злостного неисполнения американской компанией обязанности по подключению к ФГИС в законодательство могут быть внесены изменения, предусматривающие блокировку в качестве самой суровой меры наказания вместо существующих сейчас административных штрафов.