Что случилось этой ночью: четверг, 7 февраля

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Google подчинился Роскомнадзору, Конгресс США снова будет искать сговор Трампа с Россией

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Google начал удалять из выдачи запрещенные сайты. В начале февраля американская компания выплатила полумиллионный штраф за игнорирование правил Роскомнадзора. По информации источника "Ведомостей", Google удаляет из поисковой выдачи около 70% запрещенных страниц.

- Суд огласил второй приговор бывшему президенту Бразилии. Луиса Инасиу Лула да Силву осудили на 12 лет лишения свободы. Недавно он пытался переизбраться на новый срок.

- Комитет конгресса США возобновит расследование российского вмешательства в президентские выборы. В прошлый раз конгрессмены из палаты представителей не обнаружили признаков сговора президента Дональда Трампа с Россией. Тем не менее, они уверены в попытках России повлиять на результат голосования.

- Дональд Трамп ожидаемо представил кандидата на пост главы Всемирного банка Дэвида Малпасса. Малпасс был экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Он известен критикой Всемирного банка и других международных финансовых институтов.

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