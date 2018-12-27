"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Поисковик "Яндекса" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram (telegram.org) из-за внесения ее в реестр запрещенных сайтов, данные из которого загружаются автоматически, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Видимо, ссылка добавлена в реестр (запрещенных в РФ сайтов - ИФ) Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - сказали в пресс-службе "Яндекса". Там добавили, что "Яндекс" "убирает ссылки по мере получения новых данных".

Между тем, как убедился корреспондент "Интерфакса", официальная страница Telegram выдаётся международной версией "Яндекс" - yandex.com, соответственно, ограничение действует только для пользователей из России. Вместе с тем, Google "ищет" telegram.org во всех своих версиях.

Сайт Telegram был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов весной этого года в соответствии с решением Таганского суда Москвы от 13 апреля о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября. За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч руб.

Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки. Google 11 декабря был оштрафован на 500 тысяч рублей, и согласился оплатить штраф.