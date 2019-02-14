Россия в 2018 году увеличила поставки продукции АПК в Турцию до $1,9 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2018 году экспортировала в Турцию продукции агро-промышленного комплекса на $1,9 млрд, что на 7% больше, чем год назад, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

По его словам, Россия активно завоевывает турецкий рынок. "В первую очередь, это обусловлено существенным увеличением поставок пшеницы и ячменя. При этом номенклатура товаров в дальнейшем будет расширяться - например, Минсельхоз ожидает, что уже в этом году начнутся поставки отечественной говядины", - сказал он.

Министр также заявил, что в числе приоритетных для России является рынок Китая. "Минсельхоз уже провел большую работу, чтобы обеспечить доступ на него российским производителям. В этом году впервые начались поставки мяса птицы, в ближайшее время пойдет отечественная молочная продукция - ее поставщики уже согласованы китайской стороной", - уточнил он.

Говоря о развитии торговых отношений с Ираном, Патрушев сообщил, что в прошлом году сельскохозяйственный товарооборот с этой страной вырос в 1,5 раза и составил порядка $1,2 млрд. "Причем российский экспорт увеличился почти на 45% за счет роста поставок кукурузы, подсолнечного масла, баранины и козлятины", - сказал он.

Глава Минсельхоза высоко оценил подписанное на этой неделе Россией, Казахстаном и Ираном трёхстороннее соглашение по поставкам пшеницы.