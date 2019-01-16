РФ в 2018 году увеличила экспорт продукции АПК на 20%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия в 2018 году увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 20%, до почти $25 млрд, сообщил глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума в среду в Москве.

"У нас свежие цифры по 2018 году, по аграрному сектору рекорд - около $25 млрд, это рост порядка 20% к прошлому году, который и без того был рекордным", - сказал он.

Слепнев также сообщил, что очередной рекорд поставлен и по несырьевому неэнергетическому экспорту. Он превысил $148 млрд, сообщил глава РЭЦ, напомнив, что предыдущий рекорд в этой сфере был поставлен в 2012 году и составил $143 млрд.

В 2017 году объем несырьевого неэнергетического сектора составил $134 млрд, экспорт продукции АПК - почти $21 млрд.